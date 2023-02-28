Matej Luksch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Luksch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Luksch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Luksch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Luksch 19 Haziran 1998 tarihinde České Budějovice şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Luksch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Luksch Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matej Luksch'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matej Luksch Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matejluksch_/

Matej Luksch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Luksch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Luksch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Luksch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında C. Budejovice B

1 Temmuz 2018 yılında C. Budejovice

8 Şubat 2020 yılında Pohronie

17 Temmuz 2020 yılında C. Budejovice

1 Ağustos 2020 yılında Liptovsky Mik.

30 Haziran 2021 yılında C. Budejovice

2 Temmuz 2021 yılında Liptovsky Mik.

27 Temmuz 2022 yılında C. Budejovice

17 Ocak 2023 yılında Podbrezova

30 Haziran 2023 yılında C. Budejovice

Matej Luksch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Luksch şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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