Matej Madlenak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Madlenak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Madlenak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Madlenak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Madlenak 7 Şubat 1999 tarihinde Oravská Jasenica şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Matej Madleňák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Madlenak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Matej Madlenak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Matej Madlenak'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Matej Madlenak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Madlenak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Madlenak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Madlenak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Ruzomberok

Matej Madlenak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Madlenak şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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