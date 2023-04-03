Matej Malensek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Malensek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Malensek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matej Malensek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matej Malensek 27 Mayıs 2005 tarihinde Karlovac şehrinde doğmuştur. Slovenya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matej Malenšek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matej Malensek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matej Malensek, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Radomlje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Malensek'nin NK Radomlje U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Matej Malensek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matej Malensek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında NK Radomlje U19
Matej Malensek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matej Malensek şuan NK Radomlje U19 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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