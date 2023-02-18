Matej Mamic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Mamic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Mamic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Mamic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Mamic 9 Ocak 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matej Mamić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Mamic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Matej Mamic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jarun futbol takımında oynamaktadır. NK Jarun takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Mamic'nin NK Jarun ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Mamic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Mamic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Mamic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Mamic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2011 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Zagreb

2 Temmuz 2022 yılında NK Jarun

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

Matej Mamic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Mamic şuan NK Jarun takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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