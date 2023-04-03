Matej Mehle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Mehle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Mehle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matej Mehle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matej Mehle 17 Nisan 2008 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matej Mehle Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Brinje Grosuplje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Matej Mehle'nin NK Brinje Grosuplje U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matej Mehle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matej Mehle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matej Mehle şuan NK Brinje Grosuplje U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Matej Mehle Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slowenien U15 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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