Matej Mikulenka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Mikulenka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Mikulenka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matej Mikulenka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matej Mikulenka 5 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Mikulenka şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matej Mikulenka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Sigma Olomouc U19 futbol takımında oynamaktadır. SK Sigma Olomouc U19 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Matej Mikulenka'nin SK Sigma Olomouc U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matej Mikulenka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matej Mikulenka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Ağustos 2019 yılında Olomouc U17
1 Temmuz 2020 yılında Olomouc U19
Matej Mikulenka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matej Mikulenka şuan SK Sigma Olomouc U19 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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