Matej Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Mitrovic 10 Kasım 1993 tarihinde Požega şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matej Mitrović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Mitrovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Cvjetkovic yapmaktadır. Matej Mitrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Mitrovic'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matej Mitrovic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/mitar15?igshid=fdrirhfvksk9

Matej Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Matej Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2011 yılında Cibalia U19

1 Temmuz 2012 yılında Cibalia

4 Eylül 2013 yılında HNK Rijeka

5 Ocak 2017 yılında Beşiktaş

29 Ocak 2018 yılında Club Brugge

30 Haziran 2018 yılında Beşiktaş

20 Temmuz 2018 yılında Club Brugge

6 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

Matej Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Mitrovic şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matej Mitrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Kutjevo (2002-2005), Kamen Ingrad (2005-2009), NK Papuk Velika (2009-2011), Cibalia Vinkovci (2011-2012)

Hırvatistan takımında 5 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 24 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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