Matej Oravec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Oravec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Oravec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Oravec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Oravec 30 Mart 1998 tarihinde Modranka şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Oravec Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Matej Oravec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeleziarne Podbrezova futbol takımında oynamaktadır. FK Zeleziarne Podbrezova takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Oravec'nin FK Zeleziarne Podbrezova ile sözleşmesi 31 Ocak 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Oravec Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matejoravec_/

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Matej Oravec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Oravec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Matej Oravec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Oravec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Spartak Trnava

17 Ocak 2019 yılında Podbrezova

1 Temmuz 2019 yılında Dunajska Streda

20 Ocak 2020 yılında Philadelphia

13 Temmuz 2021 yılında Podbrezova

30 Haziran 2022 yılında Philadelphia

28 Temmuz 2022 yılında Podbrezova

Matej Oravec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Oravec şuan FK Zeleziarne Podbrezova takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Matej Oravec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 4 numaralı formasıyla 3 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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