Matej Podlogar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Podlogar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Podlogar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Podlogar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Podlogar 23 Şubat 1991 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Podlogar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matej Podlogar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 24 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Matej Podlogar'nin NK Domzale ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Podlogar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Podlogar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Podlogar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Podlogar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2010 yılında NK Interblock

1 Temmuz 2011 yılında Rudar Velenje

2 Temmuz 2014 yılında NK Domzale

31 Ocak 2016 yılında NK Celje

1 Temmuz 2017 yılında PAS Lamia

27 Eylül 2017 yılında NK Triglav

12 Ocak 2018 yılında Olimpia Grudz.

24 Ağu 2018 yılında NK Domzale

Matej Podlogar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Podlogar şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Matej Podlogar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Factor Ježica, NK Interblock Ljubljana, NK Svoboda Ljubljana

Slovenya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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