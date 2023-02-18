Matej Poplatnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Poplatnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matej Poplatnik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matej Poplatnik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matej Poplatnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Poplatnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Poplatnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Poplatnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Poplatnik 15 Temmuz 1992 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Poplatnik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELIS HADZIC yapmaktadır. Matej Poplatnik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Ilirija 1911 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Poplatnik'nin ND Ilirija 1911 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matej Poplatnik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matejpoplatnik/

Matej Poplatnikboyu ve yaşı kaç

Matej Poplatnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Poplatnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Matej Poplatnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Poplatnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında NK Triglav

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

17 Aralık 2013 yılında NK Triglav

1 Temmuz 2015 yılında Montana

31 Ocak 2016 yılında NK Triglav

5 Temmuz 2018 yılında Kerala Blasters

29 Temmuz 2019 yılında Kaposvár

15 Ocak 2020 yılında Kerala Blasters

8 Temmuz 2020 yılında Livingston FC

2 Temmuz 2021 yılında Raith Rovers

1 Mayıs 2022 yılında Livingston FC

25 Ağu 2022 yılında ND Ilirija

Matej Poplatnik kimdir

Matej Poplatnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Poplatnik şuan ND Ilirija 1911 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Domzale (-2006), Slovan Ljubljana (2006-2008), NK Olimpija Ljubljana (2008/09), NK Kranj (2009-2011)

Matej Poplatnik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Slovenya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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Matej Poplatnik nereli

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