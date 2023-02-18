Matej Radojcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Radojcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Radojcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Radojcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Radojcic 14 Nisan 2004 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matej Radojčić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Radojcic Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matej Radojcic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Matej Radojcic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matej Radojcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Radojcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Matej Radojcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Radojcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2017 yılında Cibalia Jgd

2 Ağu 2019 yılında HNK Rijeka U17

11 Eylül 2020 yılında Cibalia U17

1 Temmuz 2021 yılında Cibalia U19

6 Eylül 2022 yılında NK Oriolik

9 Şubat 2023 yılında NK Vukovar 1991

Matej Radojcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Radojcic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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