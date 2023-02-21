Matej Rakovan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Rakovan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Rakovan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Rakovan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Rakovan 14 Mart 1990 tarihinde Žilina şehrinde doğmuştur. 2,00 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Rakovan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PP agency yapmaktadır. Matej Rakovan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 30 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Matej Rakovan'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matej Rakovan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Rakovan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Rakovan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Rakovan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında MSK Zilina

1 Şubat 2011 yılında Liptovsky Mik.

1 Eylül 2011 yılında MSK Zilina

1 Temmuz 2012 yılında Karvina

31 Aralık 2012 yılında MSK Zilina

17 Ocak 2013 yılında Slavia Prag

30 Haziran 2013 yılında MSK Zilina

1 Temmuz 2013 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2015 yılında Jihlava

1 Temmuz 2018 yılında Dundee United

30 Ocak 2019 yılında Fastav Zlin

Matej Rakovan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Rakovan şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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