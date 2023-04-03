Matej Rychetsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Rychetsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Rychetsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Rychetsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Rychetsky 7 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Rychetský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Rychetsky Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen B futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen B takımına 24 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Matej Rychetsky'nin SK Lisen B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matej Rychetsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Rychetsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Rychetsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Rychetsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SK Lisen

9 Mart 2018 yılında HFK Trebic

26 Temmuz 2018 yılında SK Lisen

31 Temmuz 2020 yılında FC Kurim

24 Şubat 2021 yılında SK Lisen B

Matej Rychetsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Rychetsky şuan SK Lisen B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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