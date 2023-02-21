Matej Rynes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Rynes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Rynes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Rynes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Rynes 30 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Ryneš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Rynes Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Matej Rynes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Rynes'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Rynes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Rynes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Rynes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Rynes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2017 yılında Sparta Prag U17

1 Temmuz 2018 yılında Sparta Prag U19

1 Temmuz 2020 yılında Sparta Praha B

12 Ağustos 2022 yılında Hradec Kralove

30 Haziran 2023 yılında Sparta Praha B

Matej Rynes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Rynes şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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