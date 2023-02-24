Matej Senic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Senic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Senic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Senic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Senic 21 Şubat 1995 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Matej Senić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Senic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PD SportManagement yapmaktadır. Matej Senic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Senic'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Matej Senic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Senic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Senic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Senic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2010 yılında NK Varazdin U17

2 Ağustos 2012 yılında Sl. Belupo U19

31 Ocak 2014 yılında Koprivnica

30 Haziran 2014 yılında Slaven Belupo

13 Şubat 2015 yılında Koprivnica

30 Haziran 2015 yılında Slaven Belupo

29 Temmuz 2015 yılında Sloga Ljubuski

4 Temmuz 2016 yılında GOSK Gabela

14 Ağustos 2017 yılında NK Varazdin

1 Temmuz 2022 yılında Zrinjski Mostar

Matej Senic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Senic şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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