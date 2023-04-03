Matej Sipek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Sipek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Sipek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matej Sipek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matej Sipek 28 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Šípek şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matej Sipek Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matej Sipek'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matej Sipek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matej Sipek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Hr. Kralove U19
1 Temmuz 2021 yılında Hr. Kralove B
Matej Sipek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matej Sipek şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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FC Hradec Králové (2014 - 2021)
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