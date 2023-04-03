Matej Sipek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Sipek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matej Sipek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matej Sipek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.