Matej Slavik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Slavik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matej Slavik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matej Slavik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matej Slavik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Slavik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matej Slavik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Slavik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Slavik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Slavik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Slavik 5 Ağustos 1994 tarihinde Ilava şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Matej Slávik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Slavik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Agent yapmaktadır. Matej Slavik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Matej Slavik'nin MSK Zilina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Matej Slavik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Slavik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Matej Slavik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Slavik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dubnica

15 Temmuz 2015 yılında Dunajska Streda

17 Temmuz 2018 yılında Komarno

30 Haziran 2019 yılında Dunajska Streda

3 Temmuz 2019 yılında Komarno

18 Ocak 2020 yılında Belusa

30 Haziran 2020 yılında Komarno

19 Ağustos 2020 yılında FC MAS Taborsko

2 Şubat 2022 yılında Povazska Byst.

6 Şubat 2023 yılında MSK Zilina

Matej Slavik kimdir

Matej Slavik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Slavik şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Matej Slavik nereli

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