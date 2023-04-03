Matej Slouk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Slouk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Slouk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Matej Slouk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Matej Slouk 21 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Slouk şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Matej Slouk Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Matej Slouk'nin FC Trinity Zlin U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Matej Slouk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Matej Slouk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin U19
Matej Slouk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Matej Slouk şuan FC Trinity Zlin U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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