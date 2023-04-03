Matej Trivunovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Trivunovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Matej Trivunovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matej Trivunovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.