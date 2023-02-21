Matej Trusa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Trusa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Trusa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Trusa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Trusa 29 Kasım 2000 tarihinde Michalovce şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Trusa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Matej Trusa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Matej Trusa'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Matej Trusa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Trusa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matej Trusa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Trusa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Michalovce

10 Şubat 2022 yılında Viktoria Plzen

31 Ağustos 2022 yılında Hradec Kralove

30 Haziran 2024 yılında Viktoria Plzen

Matej Trusa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Trusa şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Matej Trusa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 9 gol atmıştır.

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