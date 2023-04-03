Matej Vit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Vit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Vit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Vit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Vit 22 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Matěj Vít şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Vit Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pardubice B futbol takımında oynamaktadır. FK Pardubice B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matej Vit'nin FK Pardubice B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matej Vit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Vit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Matej Vit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Vit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Slavia Prag B

2 Eylül 2020 yılında Pardubice

25 Ağustos 2022 yılında Zivanice

31 Aralık 2022 yılında Pardubice

1 Ocak 2023 yılında Pardubice B

Matej Vit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Vit şuan FK Pardubice B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TJ Jiskra Mimoň (2008 - 2009)SK Slavia Praha (2009 - 2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.