Matej Vuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Vuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Matej Vuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Matej Vuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Matej Vuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Vuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matej Vuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matej Vuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matej Vuk 10 Haziran 2000 tarihinde Čakovec şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matej Vuk Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GAMMA SPORT yapmaktadır. Matej Vuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Matej Vuk'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Matej Vukboyu ve yaşı kaç

Matej Vuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Matej Vuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Matej Vuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matej Vuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2014 yılında HNK Rijeka Jgd

1 Temmuz 2015 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka U19

6 Temmuz 2018 yılında Inter Zapresic

31 Aralık 2018 yılında HNK Rijeka

11 Şubat 2020 yılında SKF Sered

20 Temmuz 2020 yılında HNK Rijeka

15 Eylül 2020 yılında NK Istra

30 Haziran 2021 yılında HNK Rijeka

18 Ocak 2023 yılında NK Istra

Matej Vuk kimdir

Matej Vuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matej Vuk şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Matej Vuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 9 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 15 numaralı formasıyla 25 Nisan 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Matej Vuk nereli

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