Mateja Bacanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateja Bacanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateja Bacanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateja Bacanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateja Bacanin 22 Eylül 2003 tarihinde Smederevo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Матеја Бачанин şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateja Bacanin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateja Bacanin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mateja Bacanin'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateja Bacanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateja Bacanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateja Bacanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateja Bacanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U17

1 Şubat 2019 yılında Graficar U19

30 Haziran 2019 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2021 yılında Graficar

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız U19

9 Eylül 2022 yılında Radnicki Srem

Mateja Bacanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateja Bacanin şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateja Bacanin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Star Belgrade (2012-

Sırbistan U17 takımında 22 numaralı formasıyla 5 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Ağu 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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