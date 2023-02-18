Mateja Bozic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateja Bozic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateja Bozic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateja Bozic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateja Bozic 5 Şubat 2002 tarihinde Doboj şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Mateja Božić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateja Bozic Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S2A yapmaktadır. Mateja Bozic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Mateja Bozic'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateja Bozic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateja Bozic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateja Bozic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateja Bozic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zvijezda 09 U19

5 Mart 2021 yılında FK Alfa Modriča

11 Ağu 2022 yılında Bijelo Brdo

Mateja Bozic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateja Bozic şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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