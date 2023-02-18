Mateja Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateja Djordjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateja Djordjevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateja Djordjevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateja Djordjevic 17 Ocak 2003 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateja Djordjevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL SPORTS OFFICE yapmaktadır. Mateja Djordjevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mateja Djordjevic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Mateja Djordjevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateja Djordjevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateja Djordjevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateja Djordjevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2021 yılında Partizan

19 Ocak 2022 yılında Vozdovac

Mateja Djordjevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateja Djordjevic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Mateja Djordjevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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