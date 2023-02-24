Mateja Dodig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateja Dodig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateja Dodig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateja Dodig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateja Dodig 25 Eylül 2001 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateja Dodig Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateja Dodig, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Novi Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Novi Grad takımına 30 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Mateja Dodig'nin FK Sloboda Novi Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateja Dodig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateja Dodig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateja Dodig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateja Dodig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2019 yılında Zvijezda 09 U19

28 Şubat 2020 yılında FK Krupa U19

30 Temmuz 2020 yılında S. Novi Grad

Mateja Dodig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateja Dodig şuan FK Sloboda Novi Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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