Mateja Maslarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateja Maslarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateja Maslarevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateja Maslarevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateja Maslarevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateja Maslarevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateja Maslarevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateja Maslarevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateja Maslarevic 12 Ekim 2000 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Матеја Масларевић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateja Maslarevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateja Maslarevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateja Maslarevic'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

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Mateja Maslarevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateja Maslarevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Mateja Maslarevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateja Maslarevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2021 yılında Metalac

29 Temmuz 2022 yılında Zlatibor

30 Haziran 2023 yılında Metalac

Mateja Maslarevic kimdir

Mateja Maslarevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateja Maslarevic şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Mateja Maslarevic nereli

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