Mateja Premovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateja Premovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateja Premovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateja Premovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateja Premovic 28 Ocak 2004 tarihinde Gornji Milanovac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Матеја Премовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateja Premovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Mateja Premovic'nin FK Metalac Gornji Milanovac U19 ile sözleşmesi 14 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateja Premovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateja Premovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateja Premovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateja Premovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateja Premovic şuan FK Metalac Gornji Milanovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mateja Premovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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