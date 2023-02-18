Mateja Stjepanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateja Stjepanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateja Stjepanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateja Stjepanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateja Stjepanovic 20 Şubat 2004 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Матеја Стјепановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateja Stjepanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Mateja Stjepanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mateja Stjepanovic'nin FK Partizan U19 ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Mateja Stjepanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateja Stjepanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateja Stjepanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateja Stjepanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Partizan U16

1 Ocak 2020 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2021 yılında Partizan U19

Mateja Stjepanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateja Stjepanovic şuan FK Partizan U19 takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateja Stjepanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Trijumf

Sırbistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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