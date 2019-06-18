Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE) tarafından yaklaşık 2 yıl önce Bayburt'ta kurulan Matematik atölyesi ilk mezunlarını verdi.

25 öğrencinin eğitim aldığı Matematik atölyesi tarafından ilk mezunları için sertifika töreni düzenlendi. Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Gökhan Budak Konferans Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, BAYPROJE Yönetim Kurulu Başkanı Akın Bayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rıfat Yıldız, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, hizmetlerinden ötürü BAYPROJE ekibi ile eğitim alan öğrencileri kutlayarak, "Bugün Bayburt'ta BAYPROJE'nin Matematik Atölyesi'ndeki konumu itibariyle geleceğimizin umudu olan çocuklarımıza yönelik çalışmasını yürekten alkışlıyorum. Bir kimyager olarak çocuklarımıza bakınca geleceğimizin Türkiye'sinin matematik konusunda onları uzmanlaşmış insanlar olarak görüyorum. Velileriyle birlikte kendilerini yürekten alkışlıyorum. Bu konuda emek veren rektörlüğümüze, Milli Eğitim camiasına, emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Ben Bayburt'ta yapılan her güzel bir şeyi yüreğimde hissederek yarınlara dönük ümidimizi, ufkumuzu ve hayal dünyamızı daha geniş boyutlara taşımanın mutluluğunu yaşıyorum. Yarının umudu olan çocuklarımızı bu duruma getiren ailelerine en içten duygularımla tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum. Çocuklarımıza eğitim veren bütün eğitimcilerimizi de kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mezun olan ve matematik alanında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi. Törende ayrıca Belediye Başkanı Pekmezci tarafından öğrencilere kitap hediye edildi.

Kaynak: İHA