Matematik Dijital Eğitim Platformu programına katılan Bakan Özer: "Matematik hepimiz için vazgeçilmezdir"

Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen Matematik Dijital Eğitim Platformu tanıtım törenine katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katılımcılara hitaben konuşma gerçekleştirdi. Özer konuşmasında, “Tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var. Çünkü matematik, hayatı anlamanın, hayatın içindeki gizli verileri okuyabilmenin ve rasyonel bir şekilde geleceğe projeksiyon yapabilmenin en önemli enstrümanı." ifadelerine yer verdi.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Okul öncesi eğitimine erişimin, eğitimde fırsat eşitliğinin anahtarı olduğunu ifade eden Bakan Özer, “Okul öncesi eğitim bu ülkenin en erişimin istenilen düzeyde olmadığı bir eğitim kademesine karşılık geliyordu. Dedik ki ‘okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artıracağız'. Çünkü okul öncesi eğitime erişim, eğitimde fırsat eşitliğinin anahtarıdır. Okullar arası başarı farkını azaltmanın da en kalıcı çözümüdür. Aynı zamanda bir ülkenin nitelikli insan kaynağı yetiştirmesindeki en önemli eğitim birimidir. Bugün itibarıyla bin 210 bağımsız anaokulunu hizmete açtık. Bakanlığımızın son 30 yıldaki bağımsız anaokulu açma performansına baktığınız zaman yıllık 50 ila 70 arasında sürüyor. 10 ayda bin 210 ama yılın sonuna kadar 3 bin tanesini tamamlayacağız. Planlamamız, bütçemiz gayet düzgün bir şekilde devam ediyor ve bunların bin tanesi İstanbul’da olacak. Çünkü İstanbul okul öncesinde en mağdur olan yerdi.” şeklinde konuştu.

Mesleki eğitim merkezi sistemini geliştirerek yüz binlere çırak ve kalfa yetiştirdiklerini aktaran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, temel derslerde de oldukça özverili olduklarını ifade etti.

MATEMATİK HEPİMİZİN VAZGEÇİLMEZİDİR

Matematik dersinin önemine değinen Bakan Özer, “Tüm vatandaşlarımızın matematik öğrenmeye ihtiyacı var. Çünkü matematik, hayatı anlamanın, hayatın içindeki gizli verileri okuyabilmenin ve rasyonel bir şekilde geleceğe projeksiyon yapabilmenin en önemli enstrümanı. Matematik hepimiz için vazgeçilmezdir. Özellikle 21’inci yüzyılın mesleklerindeki hızlı kırılmalar, dönüşümler ve yeni beceri taleplerinde üç beceri öne çıkmakta. Türkçe, matematik ve yabancı dil” ifadelerini kullandı.

GİRMEKTE GECİKTİĞİMİZ BİR ALAN: YAZ OKULLARI

Matematik eğitimiyle ilgili süregelen problemlerin çözüme kavuşması için farklı yollara başvurduklarını, yeni sistemler geliştirdiklerini ifade eden Özer, “Bunun ilk adımını yaz okullarıyla başlattık. Bu yaz öğrencileri, çocukları yalnız bırakmadık ve bilim-sanat merkezlerinde bilim ve sanat yaz okulları. Matematik seferberliği çerçevesinde dördüncü sınıftan 12’nci sınıfa kadar matematik yaz okulları. Yabancı dil önceliği odağından dolayı dört ve 12’nci sınıflar arası tüm öğrencilerimizin ücretsiz olarak yararlandığı İngilizce yaz okullarını açtık. Yaklaşık bir milyon çocuğumuz bu kurslardan yararlandı. Aslında Milli Eğitim Bakanlığının girmekte gecikmiş olduğu bir alan olduğunu gördük. Sahadan aldığımız geri beslemelerle önümüzdeki yazlarda, her tatilde vatandaşlarımızın gittiği her noktada ücretsiz olarak ulaşabildiği yaz okullarını çeşitliliğini artırarak açmaya devam edeceğiz.” dedi.

Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde düzenlenen programa Bakan Özer’in yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekilleri Emrullah İşler, Ali İhsan Arslan ve Lütfiye Selva Çam, MHP Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil Topçu, Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç, okul yöneticileri, öğretmenler ve davetliler de katıldı.