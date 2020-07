Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde 81 il genelinde gerçekleşti. Bu yıla özgü YKS barajı düşürüldü ve 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. 2020 yılında YKS'ye 2 buçuk milyon aday katıldı. Sınavın 28 Temmuz tarihinde açıklanması beklenirken, Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi,(ÖSYM) sonuçları 27 Temmuz Pazartesi (bugün) açıkladı. Böylelikle sonuçlar bir gün erken açıklanmış oldu. Adayların gözleri bu kez tercih dönemine çevrildi. Hayallerindeki üniversiteye girmek isteyen milyonlarca aday, tercih kılavuzu ile birlikte üniversite tercihlerini gerçekleştirilecek. Peki Matematik Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması belli oldu mu? İşte yanıtı...

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2020 BAŞARI SIRALAMASI

Tercihlerin başlamasının ardından üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarının da açıklanması bekleniyor.

Aşağıda verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20 447,04984 32044

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20 442,86076 34593

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Matematik Öğretmenliği SAY 20 430,34273 42741

GAZİ ÜNİVERSİTESİ Matematik Öğretmenliği SAY 20 417,49392 51595

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Matematik Öğretmenliği SAY 20 415,58054 52990

MARMARA ÜNİVERSİTESİ Matematik Öğretmenliği SAY 20 414,81658 53531

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Matematik Öğretmenliği SAY 20 401,76180 63318

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Matematik Öğretmenliği SAY 20 388,18789 74318

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Matematik Öğretmenliği SAY 20 384,69712 77265

TRABZON ÜNİVERSİTESİ Matematik Öğretmenliği SAY 20 374,35066 86299

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Matematik Öğretmenliği SAY 20 345,39927 116734

DİCLE ÜNİVERSİTESİ Matematik Öğretmenliği SAY 20 330,54221 136135

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Matematik Öğretmenliği SAY 20 316,96460 157072

YÖK TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.