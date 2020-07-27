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Matematik Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

2020 YKS maratonu sona erdi, adaylar bu kez tercih dönemine girmeye hazırlanıyor. Matematik Öğretmenliği bölümünü tercih edecek olan adaylar üniversitelerin taban puanlarını öğrenmek istiyor. Peki Matematik Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması belli oldu mu?

Matematik Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde 3 oturum şeklinde 81 il genelinde gerçekleşti. Bu yıla özgü YKS barajı düşürüldü ve 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. 2020 yılında YKS'ye 2 buçuk milyon aday katıldı. Sınavın 28 Temmuz tarihinde açıklanması beklenirken, Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi,(ÖSYM) sonuçları 27 Temmuz Pazartesi (bugün) açıkladı. Böylelikle sonuçlar bir gün erken açıklanmış oldu. Adayların gözleri bu kez tercih dönemine çevrildi. Hayallerindeki üniversiteye girmek isteyen milyonlarca aday, tercih kılavuzu ile birlikte üniversite tercihlerini gerçekleştirilecek. Peki Matematik Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması belli oldu mu? İşte yanıtı...

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

Matematik Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2020 BAŞARI SIRALAMASI

Tercihlerin başlamasının ardından üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarının da açıklanması bekleniyor.

ÖĞRETMENLİK TABAN PUANLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Aşağıda verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ    Matematik Öğretmenliği (İngilizce)    SAY    20    447,04984    32044
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    Matematik Öğretmenliği (İngilizce)    SAY    20    442,86076    34593
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ    Matematik Öğretmenliği    SAY    20    430,34273    42741
GAZİ ÜNİVERSİTESİ    Matematik Öğretmenliği    SAY    20    417,49392    51595
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ    Matematik Öğretmenliği    SAY    20    415,58054    52990
MARMARA ÜNİVERSİTESİ    Matematik Öğretmenliği    SAY    20    414,81658    53531
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ    Matematik Öğretmenliği    SAY    20    401,76180    63318
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ    Matematik Öğretmenliği    SAY    20    388,18789    74318
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ    Matematik Öğretmenliği    SAY    20    384,69712    77265
TRABZON ÜNİVERSİTESİ    Matematik Öğretmenliği    SAY    20    374,35066    86299
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ    Matematik Öğretmenliği    SAY    20    345,39927    116734
DİCLE ÜNİVERSİTESİ    Matematik Öğretmenliği    SAY    20    330,54221    136135
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ    Matematik Öğretmenliği    SAY    20    316,96460    157072

Matematik Öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

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Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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