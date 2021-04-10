Çin, tarihinin en yüksek cezasını verdi! E-ticaret devi Alibaba'ya 2.75 milyar dolar ceza14 günlük kapanma kararı! Manisa’da bir mahalle karantinaya alındıKimse ne olduğunu anlayamadı! Markete mal sevkiyatı yapıyordu, yanarak küle döndüAltınova'da şaşırtan yangın! Park halindeki araç bir anda alev aldıFoça, Atatürk’ün ilçeye gelişinin 87. yılını kutladıSalgında eve kapananlara alternatif eğlence! Gaziantep Dülükbaba Tabiat ParkıSON DAKİKA! MSB açıkladı: 24 kaçak göçmen yakalandıHande Soral'dan koronavirüs açıklaması: Korkunç bir hastalık!Özoral, "Kardeşliğinizi hep hissettim", Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Özoral'a Aliyev’den Dostluk NişanıSON DAKİKA! Endonezya’da 6.7 şiddetinde deprem
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Matematik olimpiyatlarında gururlandıran başarı! Biga’lı öğrenci Türkiye birincisi oldu

Matematik olimpiyatlarında gururlandıran başarı! Biga’lı öğrenci Türkiye birincisi oldu

Çanakkale'nin Biga Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi İnci Şahin Matematik olimpiyatlarında Türkiye birincisi oldu. Ayrıca Türkiye finaline katılmaya hak kazanarak derece elde eden kardeşi Burcu Şahin ise 28'nci oldu.

Matematik olimpiyatlarında gururlandıran başarı! Biga’lı öğrenci Türkiye birincisi oldu

Çanakkale'nin Biga Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi İnci Şahin Matematik olimpiyatlarında Türkiye birincisi oldu. Matematik olimpiyatlarında Türkiye finaline katılmaya hak kazanarak derece elde eden kardeşi Burcu Şahin ise 28'nci oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, öğrencileri Danışman öğretmen İbrahim Durmaz, Okul Müdürü Eda Kahraman Öge'yi makamında kabul etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen, matematik olimpiyatlarının önemini vurgulayarak önce yüzde beşlik bir dilime giren öğrencilerin bu olimpiyatlara katılmaya hak kazandıkların 50 bin öğrenci arasından da birinci ve 28'nci olduklarını söyledi. Daha sonra öğrencileri Biga Kaymakamı Mustafa Can makamında ağırlayarak ödüllendirdi. Can burada yaptığı konuşmada: "Başta ailesi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Böyle bir başarı elde edilmesi hepimizi gururlandırmıştır. İnşallah çok daha güzel başarıları elde edersiniz. Hepinizi yürekten kutluyorum" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Matematik olimpiyatlarında gururlandıran başarı! Biga’lı öğrenci Türkiye birincisi oldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT