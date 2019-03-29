Matematik ve Atletizm ortaklığında yarışacaklar

Türkiye genelinde tüm resmi ve özel okul öğrencileri, Matematiğin ve Atletizmin buluştuğu Mathletic 2019'da kıyasıya yarışacak.

Öğrencilerin matematik dersi akademik bilgi seviyelerinden bağımsız olarak yeteneklerini ortaya çıkarmak, beden matematikleri hakkında farkındalık oluşturup bu farkındalığa sahip öğrencileri tespit ederek geliştirmek, ödüllendirmek ve yaşam boyu kullanabilmeleri için teşvik etmek amacıyla kurgulanan Mathletic Matematik Yarışması'nın 2019 yılı başvuru süreci başladı.

Çocukların matematik yeteneklerini ortaya çıkararak analitik düşünme becerilerini ve beden matematiğinde farkındalıklarını geliştiren yarışma, bu başarıları yaşam boyu kullanabilmelerini de amaçlıyor. Birinci etabı teorik yazılı ve test şeklinde yapılacak olan yarışmanın ikinci etabında öğrencilerin aldığı skorlar değil atletizm kuralları ile bedensel yetenekleri hakkındaki farkındalıkları ölçülecek. Mektebim tarafından düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki ilkokul üçüncü sınıftan lise son sınıfa kadar (3.sınıf - 12.sınıf) tüm öğrencilerin katılabileceği Mathletic 2019 Matematik Yarışması'nın başvuruları internet üzerinden ve bireysel olarak gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 5 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Mathletic 2018 Matematik Yarışması, Mektebim Ortaokul ve Lise Matematik Bölümleri tarafından kurgulandı. Bu yıl Mektebim Okulları, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu ortaklığı ile gerçekleşen Mathletic 2019 Matematik Yarışması katılımcılarını bekliyor. Mathletic Matematik Yarışması'nın Birinci (Teorik Sınav) Etabı 13 Nisan 2019 Cumartesi günü Mektebim Yerleşkelerinde, Final; Beden Matematiği Farkındalık Etabı ise 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA