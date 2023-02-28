Mateo Acosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Acosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Acosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Acosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Acosta 22 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Agustín Acosta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Acosta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Mateo Acosta, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Acosta'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Acosta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mateo__a

Mateo Acosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Acosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Acosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Acosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Libertad

1 Ocak 2015 yılında Juv. Unida (G)

1 Ocak 2016 yılında Guillermo Brown

1 Temmuz 2016 yılında Alianza Petrol.

7 Şubat 2017 yılında Almagro

8 Ağustos 2017 yılında Guillermo Brown

10 Temmuz 2018 yılında GyE Mendoza

3 Haziran 2019 yılında Guillermo Brown

1 Şubat 2020 yılında Deportivo Madry

22 Ağustos 2020 yılında Brown Adrogué

1 Ocak 2023 yılında Huachipato

Mateo Acosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Acosta şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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