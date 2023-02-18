Mateo Andacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Andacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Andacic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Andacic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Andacic 16 Kasım 1997 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Andačić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Andacic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Andacic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Andacic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateo Andacic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Andacic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Andacic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Andacic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FSV Frankf. Jgd

1 Temmuz 2013 yılında FSV Frankf. U17

1 Temmuz 2014 yılında FSV Frankf. U19

1 Eylül 2015 yılında FSV Frankfurt

1 Temmuz 2018 yılında W. Nordhausen

1 Ekim 2020 yılında NK Rudes

28 Temmuz 2021 yılında K. Offenbach

1 Eylül 2022 yılında Chemie Leipzig

2 Şubat 2023 yılında NK Vukovar 1991

Mateo Andacic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Andacic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mateo Andacic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kickers Offenbach (-2011), FSV Frankfurt (2011-2016)

Hırvatistan U18 takımında 13 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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