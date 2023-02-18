Mateo Andacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Andacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateo Andacic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateo Andacic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mateo Andacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Andacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Andacic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Andacic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Andacic 16 Kasım 1997 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Andačić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Andacic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Andacic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Andacic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateo Andacicboyu ve yaşı kaç

Mateo Andacic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Andacic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Mateo Andacic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Andacic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FSV Frankf. Jgd

1 Temmuz 2013 yılında FSV Frankf. U17

1 Temmuz 2014 yılında FSV Frankf. U19

1 Eylül 2015 yılında FSV Frankfurt

1 Temmuz 2018 yılında W. Nordhausen

1 Ekim 2020 yılında NK Rudes

28 Temmuz 2021 yılında K. Offenbach

1 Eylül 2022 yılında Chemie Leipzig

2 Şubat 2023 yılında NK Vukovar 1991

Mateo Andacic kimdir

Mateo Andacic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Andacic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kickers Offenbach (-2011), FSV Frankfurt (2011-2016)

Mateo Andacic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U18 takımında 13 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mateo Andacic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Matija Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matija Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matija Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Srdjan Mijailovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Mijailovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Srdjan Mijailovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Srdjan Mijailovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Brandic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Brandic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Brandic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Brandic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lazar Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lazar Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lazar Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Marin Pilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Pilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marin Pilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Pilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikita İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikita İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!