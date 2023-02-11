Mateo Bajamich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Bajamich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Bajamich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Bajamich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Bajamich 3 Ağu 1999 tarihinde Morrison şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin,Hırvatistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Bajamich Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Mateo Bajamich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Bajamich'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Bajamich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Haberin Devamı

http://www.instagram.com/mateobajamich/

Mateo Bajamich Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateo Bajamich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mateo Bajamich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Bajamich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Instituto AC

5 Ekim 2020 yılında Houston

9 Kasım 2020 yılında Instituto AC

20 Ocak 2021 yılında Houston

28 Ocak 2022 yılında Huracán

31 Aralık 2022 yılında Houston

17 Ocak 2023 yılında Estudiantes RC

31 Aralık 2023 yılında Houston

Mateo Bajamich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Bajamich şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.