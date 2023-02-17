Mateo Barac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Barac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateo Barac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateo Barac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateo Barac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Barac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Barac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Barac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Barac 20 Temmuz 1994 tarihinde Sinj şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Barać şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Barac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LSA yapmaktadır. Mateo Barac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KV Oostende futbol takımında oynamaktadır. KV Oostende takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Barac'nin KV Oostende ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Barac Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/matteobarac/

Mateo Baracboyu ve yaşı kaç

Mateo Barac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Barac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mateo Barac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Barac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Junak Sinj U17

1 Temmuz 2011 yılında Junak Sinj U19

10 Şubat 2012 yılında Hajduk U19

19 Ağu 2013 yılında Junak Sinj

18 Temmuz 2014 yılında FC Wohlen

31 Ağu 2014 yılında Hrv Dragovoljac

9 Şubat 2015 yılında HNK Sibenik

1 Temmuz 2016 yılında NK Osijek

12 Temmuz 2018 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2021 yılında Sochi

19 Şubat 2022 yılında KS Samara

30 Haziran 2022 yılında Sochi

1 Temmuz 2022 yılında KS Samara

31 Ocak 2023 yılında KV Oostende

30 Haziran 2023 yılında KS Samara

Mateo Barac kimdir

Mateo Barac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Barac şuan KV Oostende takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Junak Sinj (2004-2012), Hajduk Split (2012-2013)

Mateo Barac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 5 numaralı formasıyla 11 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mateo Barac nereli

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