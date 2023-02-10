Mateo Barcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Barcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Barcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Barcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Barcia 19 Şubat 2001 tarihinde Pando şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Uruguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mateo Baltasar Barcia Fernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Barcia Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutfutbol yapmaktadır. Mateo Barcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Independiente futbol takımında oynamaktadır. CA Independiente takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Barcia'nin CA Independiente ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mateo Barcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateo Barcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Barcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Barcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Rentistas

24 Ocak 2023 yılında Independiente

Mateo Barcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Barcia şuan CA Independiente takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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