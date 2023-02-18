Mateo Basic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Basic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Basic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Basic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Basic 25 Eylül 1998 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Bašić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Basic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Delta Sport Agency yapmaktadır. Mateo Basic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 2 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Mateo Basic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Basic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Basic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Basic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Basic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında RNK Split U17

31 Ağu 2015 yılında NK Omladinac

2 Ağu 2019 yılında NK Dugopolje

Mateo Basic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Basic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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