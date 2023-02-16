Mateo Biondic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Biondic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Biondic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Biondic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Biondic 24 Temmuz 2003 tarihinde Lemgo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Biondic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON U23 yapmaktadır. Mateo Biondic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Verl futbol takımında oynamaktadır. SC Verl takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Biondic'nin SC Verl ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mateo Biondic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Biondic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Biondic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Biondic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Schalke 04 U16

1 Temmuz 2019 yılında Paderborn U17

1 Temmuz 2020 yılında Paderborn U19

1 Temmuz 2022 yılında SC Verl

Mateo Biondic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Biondic şuan SC Verl takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

TBV Lemgo (-2015), Hannover 96 (2015-2017), FC Schalke 04 (2017-2019), SC Paderborn 07 (2019-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.