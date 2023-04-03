Mateo Burdisso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Burdisso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateo Burdisso kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateo Burdisso ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateo Burdisso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Burdisso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Burdisso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Burdisso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Burdisso 22 Şubat 2002 tarihinde Altos de Chipión şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Burdisso Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Burdisso, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata II takımına - tarihinde katılmıştır. Mateo Burdisso'nin Club Estudiantes de La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Burdissoboyu ve yaşı kaç

Mateo Burdisso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Burdisso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Mateo Burdisso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Burdisso kimdir

Mateo Burdisso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Burdisso şuan Club Estudiantes de La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Mateo Burdisso nereli

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