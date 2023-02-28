Mateo Bustos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Bustos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Bustos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Bustos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Bustos 9 Ekim 1992 tarihinde Malagueño şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Daniel Mateo Bustos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Bustos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSC yapmaktadır. Mateo Bustos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Bustos'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Bustos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Bustos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Bustos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Bustos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

30 Haziran 2014 yılında Racing (Cba)

14 Ocak 2015 yılında Central Córdoba

16 Temmuz 2016 yılında Rampla Jrs

1 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor

6 Eylül 2017 yılında Naxxar Lions FC

18 Temmuz 2018 yılında Nadur Y.

14 Ocak 2020 yılında Persita

20 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2021 yılında Yaracuyanos

24 Mart 2021 yılında Racing (Cba)

12 Temmuz 2021 yılında Canuelas FC

3 Ocak 2022 yılında Resistencia SC

Mateo Bustos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Bustos şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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