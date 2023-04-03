Mateo Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Caceres 25 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Mateo Valentín Cáceres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Caceres Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Caceres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mateo Caceres'nin Club Atlético Tigre II ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Caceres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Caceres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Caceres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Tigre II

Mateo Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Caceres şuan Club Atlético Tigre II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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