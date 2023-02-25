Mateo Carabajal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Carabajal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Carabajal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Carabajal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Carabajal 21 Şubat 1997 tarihinde Pehuajó şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Carabajal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Leduar Football yapmaktadır. Mateo Carabajal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mateo Carabajal'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Carabajal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Carabajal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mateo Carabajal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Carabajal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Arsenal FC II

1 Ağustos 2018 yılında Arsenal Sarandí

30 Temmuz 2021 yılında Independiente

Mateo Carabajal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Carabajal şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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