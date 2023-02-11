Mateo Castellano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Castellano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mateo Castellano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mateo Castellano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mateo Castellano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Castellano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mateo Castellano

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Castellano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Castellano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Castellano 12 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Castellano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Castellano, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Racing futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Racing takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Castellano'nin Club Atlético Racing ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Castellanoboyu ve yaşı kaç

Mateo Castellano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateo Castellano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Mateo Castellano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Castellano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Estudiantes SL

30 Haziran 2018 yılında Rafaela II

7 Temmuz 2019 yılında Union (S)

3 Ekim 2020 yılında Central Norte

8 Şubat 2022 yılında Rafaela

9 Ocak 2023 yılında Racing (Cba)

Mateo Castellano kimdir

Mateo Castellano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Castellano şuan Club Atlético Racing takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Mateo Castellano nereli

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