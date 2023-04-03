Mateo Clemente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Clemente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Clemente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Clemente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Clemente 12 Haziran 2002 tarihinde Olavarría şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Clemente Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AREA SPORT TEAM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro II futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Clemente'nin CA San Lorenzo de Almagro II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Clemente Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mateo Clemente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Clemente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Clemente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında San Lorenzo II

Mateo Clemente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Clemente şuan CA San Lorenzo de Almagro II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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