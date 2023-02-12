Mateo Comignaghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Comignaghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Comignaghi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Comignaghi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Comignaghi 22 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mateo Ezequiel Comignaghi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Comignaghi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mateo Comignaghi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mateo Comignaghi'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mateo Comignaghi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateo Comignaghi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mateo Comignaghi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Comignaghi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında N. Chicago II

5 Şubat 2022 yılında Tristan Suarez

1 Ocak 2023 yılında CADU (Zarate)

Mateo Comignaghi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Comignaghi şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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