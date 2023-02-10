Mateo Coronel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Coronel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Coronel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Coronel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Coronel 24 Ekim 1998 tarihinde Ramallo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mateo Agustín Coronel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Coronel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Mateo Coronel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Coronel'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Coronel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateo Coronel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mateo Coronel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Coronel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Argentinos II

1 Ocak 2020 yılında Argentinos Jrs.

8 Temmuz 2022 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2023 yılında Argentinos Jrs.

Mateo Coronel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Coronel şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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