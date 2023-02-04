Mateo Degrumelle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mateo Degrumelle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mateo Degrumelle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mateo Degrumelle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mateo Degrumelle 22 Ağu 2003 tarihinde Rouen şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mateo Degrumelle Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Football Consulting yapmaktadır. Mateo Degrumelle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mateo Degrumelle'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mateo Degrumelle Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mateo Degrumelle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mateo Degrumelle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mateo Degrumelle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Amiens SC

Mateo Degrumelle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mateo Degrumelle şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Bois Guillaume, Quevilly Rouen Métropole

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.